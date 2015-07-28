Microsoft почала попередню установку Windows 10 на комп'ютери користувачів

Багато з них вже отримали повідомлення, що всі файли нової версії операційної системи будуть завантажені на комп'ютери до теки C:.\$~BT щойно оновлення буде готове, повідомляє ZN.UA.

Сьогодні опівночі компанія Microsoft відкриє доступ до Windows 10 для користувачів ліцензійних Windows 7 і 8, які побажають оновити свою операційну систему.

Тим не менш, доступ до Windows 10 отримають не всі, оскільки компанія планує поширювати оновлення поступово, кількома хвилями.

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Як повідомляв УНІАН, Microsoft пропонує дві версії оновлень: "базова підтримка", яка буде доступна до жовтня 2020 року, і "розширена підтримка", доступна до жовтня 2025 року.