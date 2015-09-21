Месенджер Skype дав збій по всьому світу

Про те, що скайп не працює у багатьох користувачів, стало відомо з соцмереж. Люди масово скаржаться на те, що програма не працює.

Варто відзначити, що миттєві повідомлення продовжують із затримками доставлятися у деяких користувачів, проте в інтерфейсі програми перестали відображатися мережеві статуси.

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В офіційному блозі програми сказано, що "деякі з вас можуть відчувати проблеми зі Skype і можуть не бачити онлайн-статуси". Компанія приносить вибачення за заподіяні незручності і обіцяє повідомити, коли проблеми вирішаться.