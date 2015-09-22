Корпорація Microsoft презентувала Office 2016

Компанія також анонсувала нові і поліпшені сервіси Office 365, повідомили в прес-службі компанії.

Office 2016 представляє нові версії десктопних програм для Windows, включаючи Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Project, Visio і Access.

Підписуючись на Office 365, користувачі зможуть отримувати повністю встановлені найсвіжіші версії продукту для використання на всіх пристроях разом з набором користувача та комерційних сервісів, які постійно розвиваються, таких як онлайн-сховище OneDrive, Skype для бізнесу, Delve, Yammer і функції безпеки корпоративного рівня.

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Програми Office Mobile на Windows 10 дозволяють продуктивно працювати на ходу, в тому числі завдяки функції Continuum, яка допомагає використовувати телефон як персональний комп'ютер.

Cortana з'єднується з Office 365 і допомагає з такими задачами як підготовка до зустрічі. Подальша інтеграція з Outlook очікується в листопаді.