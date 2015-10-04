Microsoft запатентував смартфон з можливістю зміни операційної системи
Microsoft активно співпрацює з виробниками електроніки, тестуючи можливість запуску Windows Phone на смартфонах під управлінням операційної системи Android.
Тепер з'явилися відомості про те, що компанія запатентувала проект смартфона, користувач якого зможе вибирати операційну систему, повідомляє 4pda.ru. Як говориться в описі пристрою, на смартфоні будуть зберігатися різні прошивки в стислому вигляді, а при виборі вони будуть повністю завантажуватися і зберігатися на смартфоні. Прошивки, які не використовуються, можна буде видалити.
Читайте такожMicrosoft і Google погодилися врегулювати взаємні претензії щодо порушення патентних правУ компанії також відзначають, що видаляти прошивки не обов'язково. У цьому випадку користувачі зможуть переходити з однієї операційної системи на іншу або навіть перемикатися між ними при завантаженні пристрою.
В даний час про плани по випуску подібних пристроїв компанія не оголосила.