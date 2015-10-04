Microsoft запатентував смартфон з можливістю зміни операційної системи

Тепер з'явилися відомості про те, що компанія запатентувала проект смартфона, користувач якого зможе вибирати операційну систему, повідомляє 4pda.ru. Як говориться в описі пристрою, на смартфоні будуть зберігатися різні прошивки в стислому вигляді, а при виборі вони будуть повністю завантажуватися і зберігатися на смартфоні. Прошивки, які не використовуються, можна буде видалити.

Читайте такожMicrosoft і Google погодилися врегулювати взаємні претензії щодо порушення патентних правУ компанії також відзначають, що видаляти прошивки не обов'язково. У цьому випадку користувачі зможуть переходити з однієї операційної системи на іншу або навіть перемикатися між ними при завантаженні пристрою.

В даний час про плани по випуску подібних пристроїв компанія не оголосила.