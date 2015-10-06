Sharp представив смартфон у вигляді невеликого робота

Телефон являє собою гуманоїдного робота висотою 19,5 см і вагою близько 390 грамів, повідомляє N+1. Кінцівки Robohon оснащені приводами, в голову встановлені динамік, камера і проектор, а очі використовуються як світлова індикація. Мікрофон, судячи з промо-відео, встановлений в ногах, дводюймовий екран з тачскріном вмонтований у спину.

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Керує робосмартфоном процесор Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, інших подробиць про технічну начинку виробник не розкриває. Основний наголос представники компанії роблять саме на форм-фактор гаджета. Робот може ходити, впізнавати різних людей і реагувати на голосові команди. Серійне виробництво Robohon заплановано на першу половину 2016 року.