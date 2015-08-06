Смартфони обігнали за популярністю ноутбуки у Великобританії
08:21, 06 серпня 2015Світ
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У Великобританії смартфони вперше обігнали за популярністю ноутбуки в якості найбільш зручних пристроїв для роботи в інтернеті.
REUTERS
Про це свідчать дані британського телекомунікаційного регулятора Ofcom, передає Бі-бі-сі.
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У 2014 році 33% британців вибрали смартфон в якості свого головного пристрою для виходу в мережу, у той час як 30% вибрали ноутбук.
Як зазначає Ofcom, цей показник є важливою історичною віхою.
Крім того, за даними регулятора, в минулому році британці зробили 1,2 млрд селфі, що також пояснює зростаючу популярність мобільних пристроїв.
Близько 31% британців зізналися, що фотографували себе в минулому році, а кожен з 10 дорослих громадян країни сказав, що робить як мінімум одне селфі в тиждень.
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