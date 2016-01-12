Глава Tesla Маск заявив, що Apple розробляє власний електромобіль

Він назвав це "загальновідомим секретом". Крім цього, в інтерв'ю Бі-бі-сі Ілон Маск висловив думку, що через деякий час засоби пересування без можливості самоуправлыння стануть анахронізмом.

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Однак у самій компанії Apple не поспішають офіційно оголошувати про роботу над автомобілем, хоча вона і зареєструвала інтернет-домени apple.car та apple.auto.

За словами Ілона Маска, очевидно, що компанія намагається створити власне привабливе авто. "Важко щось приховати, коли наймаєш більше тисячі інженерів для певної мети", - сказав він.

Відзначимо, що компанія Tesla також розробляє електромобілі, і має намір конкурувати в цій галузі з Nissan і BMW. Проте в даний час компанія не отримує прибутку від виробництва своїх авто. Також компанія зіткнулася з тим, що в останні місяці кількох провідних інженерів переманили до себе їхні конкуренти - та ж Apple і Faraday Future.

Однак Ілон Маск заявив, що не вважає виробника телефонів iPhone загрозою для свого продукту. "Це розширить індустрію", - сказав він. "Tesla буде продовжувати виробляти найпривабливіші електрокари, це наша мета, але в той же час ми будемо допомагати іншим компаніям створювати власні автомобілі", - зазначив він.

Вартість автомобілів Tesla's Model S у Великобританії варіюється від 56 до 85 тис. фунтів ($81-124 тис.) в залежності від вибору ємності батареї і потужності. За останні роки Tesla стали одними з найбільш продаваних електрокарів.

Додана нещодавно опція автопілота дала автомобілю кілька додаткових автоматичних функцій: слідування по смузі; коригування швидкості при появі перешкоди; зміна смуги без участі водія.

Минулого тижня була додана нова функція, за допомогою якої власник може підігнати авто за допомогою смартфона. "Остання версія функції Summon дозволяє викликати автомобіль, який під'їде до вас, виїхавши з гаража і закривши за собою двері", - сказав Ілон Маск.

"Це перший крок. Згодом ви зможете викликати автомобіль з Нью-Йорка, перебуваючи в Лос-Анджелесі. Він проїде через всю країну, заправляючи себе по дорозі", - додав він. Все це звучить як сцена з далекого майбутнього, але, на думку голови Tesla, подібне може стати реальністю "через два роки". "У довгостроковій перспективі ніхто не стане купувати автомобіль без функції автопілота", - додав він.

В даний час Tesla виробляє лише автомобілі класу "люкс" і все одно зазнає збитків. Засновник компанії визнав, що майбутнє її автовиробництва залежить від впровадження більш дешевої моделі Model 3, що, як він сподівається, відбудеться до кінця 2017 року. "Поки не з'явиться доступний автомобіль, наш вплив на світ буде обмеженим. Для більш суттєвого впливу потрібно виробляти автомобіль, який можуть дозволити собі більшість людей", - зазначив Ілон Маск.