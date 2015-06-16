Засновник SpaceX і Tesla планує побудувати надзвуковий пасажирський поїзд

Маск оголосив про початок конкурсу на розробку спеціального пасажирського модуля, який буде пересуватися по трубі з низьким тиском, використовуючи ефект повітряної подушки, що зможе забезпечити рух практично з надзвуковою швидкістю, преедає DT.UA.

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На даний момент робота над втіленням ідеї в життя йде за двома напрямками. Hyperloop Transportation Technologies працює над побудовою пробного відрізка труби завдовжки в 5 миль, в той час як Hyperloop technologies розробляє обладнання, яке буде забезпечувати функціонування проекту.

В заяві компанії SpaceX сказано, що вони "дуже раді, що кілька приватних компаній зважилися на розробку даного проекту. Оскільки ми самі не змогли розробити комерційний варіант Гіперлупа, ми зацікавлені в допомозі, яка дозволить створити функціональний прототип пристрою".