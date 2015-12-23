ЗМІ повідомили про наявність в інтернеті відео з ймовірним iPhone 7

У кадрі видно руки людини, яка роздивляється апарат, корпус якого цілком зроблений з металу, передає Lenta.ru з посиланням на Tech Radar. На лицьовій стороні пристрою відсутня кнопка Home, і не видно безель (обід навколо дисплея). Задня камера розташовується не зліва вгорі смартфона, а по центру.

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Низка західних ЗМІ засумнівалася в достовірності запису, зазначивши, що у кінці хтось гукає ймовірного автора ролику, і той ховає смартфон в кишеню. На думку журналістів, якщо б насправді хтось помітив подібну спробу зняти засекречений пристрій, то запис обов'язково б знищили.

1 грудня з'явилися повідомлення про те, що в Apple тестують відразу кілька різних моделей iPhone 7. 21 жовтня портал Tech Times згадав, що майбутній смартфон Apple може залишитися без кнопки Home. Видання посилалося на аналітика інвестиційного банку Piper Jaffray Джина Манстера, який припустив, що компанія заради цієї мети запатентувала сканер відбитків пальців, вбудований прямо в екран.

Сучасне покоління iPhone представлене модельним рядом iPhone 6. Найбільш свіжа версія, iPhone 6s, офіційно надійшла в продаж восени.