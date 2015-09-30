Tesla представила семимісний електричний кросовер Model X (фото)

У мінімальній комплектації автомобіль буде коштувати $132 тисячі, є також модель з поліпшеним двигуном P90D. Поставки планується почати приблизно протягом 8-12 місяців, пише Slon.

Однією з особливостей автомобіля є задні двері, що відкриваються вгору, причому Model X буде розраховувати траєкторію так, щоб не зачепити машини, що стоять поруч .

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Технічно автомобіль багато в чому схожий на седан Tesla Model S. Максимальна швидкість досягає 250 кілометрів на годину, а до 100 кілометрів машина розганяється за 3,2 або 3,8 секунди в залежності від комплектації. Перший прототип був показаний ще в лютому 2012 року, однак початок поставок постійно відкладався.

Електрокари Tesla для далеких поїздок використовують мережу «суперзарядок», поширених у США, Європі і деяких азіатських країнах. Батареї можна безкоштовно зарядити протягом приблизно 40 хвилин або поміняти за $80.