Nokia анонсувала нову лінійку мобільників (фото)
08:32, 10 серпня 2007Наука та IT
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Модель 7900 має OLED-дисплей
|Nokia Prizm. Фото з сайту us.gizmodo.com
Телефон моделі 7500 буде оснащений вбудованим плеєром, здатним відтворювати файли форматів MP3/AAC/WMA і вбудованої двохмегапіксельної цифрової камери. Новинка з встановленим браузером Opera Mini підтримує технології роботи з інтернетом EGPRS/GPRS.
Модель 7900 відрізняється від 7500 наявністю OLED-дисплея і гігабайта вбудованої пам`яті. Дата появи новинок у продажу поки не повідомляється, але вже відома їх орієнтовна вартість: 290 доларів за 7500, а модель 7900 обійдеться в 550 доларів.
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