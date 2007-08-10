Nokia анонсувала нову лінійку мобільників (фото)

Найбільший виробник стільникових телефонів компанія Nokia анонсувала нову лінійку стільникових телефонів під назвою Prizm. У новій серії випустять два пристрої: Nokia 7500 і Nokia 7900, повідомляє Gizmodo.

Телефон моделі 7500 буде оснащений вбудованим плеєром, здатним відтворювати файли форматів MP3/AAC/WMA і вбудованої двохмегапіксельної цифрової камери. Новинка з встановленим браузером Opera Mini підтримує технології роботи з інтернетом EGPRS/GPRS.

Модель 7900 відрізняється від 7500 наявністю OLED-дисплея і гігабайта вбудованої пам`яті. Дата появи новинок у продажу поки не повідомляється, але вже відома їх орієнтовна вартість: 290 доларів за 7500, а модель 7900 обійдеться в 550 доларів.

Лента.ру