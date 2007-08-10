Рейтинг найнадійніших машин у США

Американська організація J.D. Power and Associates оприлюднила список найнадійніших автомобілів 2004 року випуску. Під час дослідження 53 тисячам власникам машин ставили запитання про те, з якою кількістю технічних проблем їм довелося зіткнутися протягом перших трьох років експлуатації.

В результаті опитування, вперше за 12 років перше місце в рейтингу надійності експлуатованих машин компанія Lexus розділила разом з Buick. Власники цих машин налічили в середньому 145 проблем на 100 автомобілів, при середньому значенні – 216. Друге місце дісталося Cadillac, а п`ятірку лідерів замикають Mercury і Honda.

Фахівці організації зауважили, що порівняно з минулим роком, Hummer значно поліпшив якість своїх автомобілів. Проте в сегменті позашляховиків лідером стала Toyota – її моделі RAV 4, Sequoia, Tacoma і Tundra показали найкращий результат.

Крім цього, рейтинг надійності автомобілів Mazda виявився нижчим, ніж у торішньому опитуванні. Найбільшу кількість скарг фахівці J.D. Power and Associates одержали на спорткари RX-8 і хетчбеки Mazda3. Результати брендів Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge і Nissan також опинилися нижче середнього показника.

Найбільш ненадійними були визнані позашляховики компанії Land Rover, які вже другий рік поспіль одержують в цьому рейтингу нижнє місце. Також найменш надійними машинами названі Suzuki, Isuzu, Saab і Volkswagen.

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