Китай оголосив про готовність до запуску супутника до Місяця

Китай оголосив про готовність до запуску місячного супутника, пише у суботу China Daily.

Космічний апарат "Чан`е 1" та його ракета-носій Long March 3-A успішно пройшли випробування і готові до польоту. Стартовий майданчик і центр управління польотами також готові до роботи.

У Державному комітеті з науки, промисловості і національної безпеки КНР заявили, що проект освоєння Місяця стане важливим етапом у космічній програмі країни.

Планується, що супутник проведе тривимірну зйомку поверхні Місяця, вивчить електромагнітний фон і перевірить товщину грунту на поверхні космічного тіла. Запуск "Чан`е 1" стане першою фазою розробленої китайськими фахівцями програми дослідження Місяця.

Всього проект складається з трьох фаз: "польоту навколо Місяця", "висадки на Місяць" і "повернення на Землю". На першому етапі Китай запустить "Чан`е 1", потім місяцехід і ще один місяцехід, який повернеться на Землю із зразками мінералів і пробами місячного грунту.

Фахівці не називають точну дату запуску супутника.

Лента.ру