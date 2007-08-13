Іспанська мова стала другою за популярністю в Google

Американська компанія Google оголосила, що іспанська мова вийшла на друге за популярністю місце після англійської мови в її пошуковій системі, повідомив гендиректор компанії в Латинської Америки Гонсало Алонсо.

"Іспанська мова стала другою за частотою використання, обійшовши німецьку, японську і французьку мови, що свідчить про зростання інтернет-трафіку в іспаномовному регіоні", - наводяться слова Алонсо в повідомленні, поширеному в Буенос-Айресі.

Google відкрила представництво в Аргентині в квітні цього року. За даними компанії, Google підтримує результати пошуку в 55 країнах 35 різними мовами. Велика частина трафіку цієї пошукової системи відноситься до США.