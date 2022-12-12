На фото "Хаббла" видно, що хмари газу покривають усе зображення різноманітними яскравими кольорами.

Космічний телескоп Hubble зробив вражаюче яскраве фото розсіяного зоряного скупчення NGC 6530, яке виглядає як хвиляста стіна диму, усіяна зірками.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, це зоряне скупчення розташоване в сузір'ї Стрільця на відстані 4350 світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Скупчення NGC 6530 "оселилося" всередині більшої туманності Лагуна - гігантській міжзоряній хмари газу та пилу. Саме туманність надає цьому зображенню виразний димчастий вигляд. Хмари міжзоряного газу та пилу тягнуться від одного боку цього зображення до іншого.

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На фото "Хаббла" видно, що хмари газу покривають усе зображення різноманітними яскравими кольорами. У центрі газ більш яскравий і дуже текстурований, нагадує густий дим. По краях він більш розріджений і слабкий. Кілька маленьких яскраво-блакитних зірок розкидано над туманністю.

Скупчення NGC 6530 - що про нього відомо

NGC 6530 розсіяне зоряне скупчення, котре характеризується досить молодим віком - йому всього лише близько двох мільйонів років.

Його відкрив італійський астроном Джованні Баттіста Ґодіерна у 1654 році.

NGC 6530 міститься в оригінальній редакції Нового загального каталогу (найвідомішого в любительській астрономії каталогу незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року й передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

Цей космічний апарат вважається одним із найефективніших наукових інструментів в історії, адже за 32 роки на орбіті він провів понад 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць.

Інші дослідження "Хаббла"

Як повідомляв УНІАН, раніше вченим за допомогою телескопа "Хаббл" вдалося отримати знімок незвичайної галактики, яка надалі допоможе зрозуміти, як формувався ранній Всесвіт.

Також вчені за допомогою телескопа "Хаббл" зазирнули у "серце" гігантського скупчення зірок в нашій Галактиці. А ще сфотографували галактику SMC, яку можна побачити з Землі.

Камери телескопа також спіймали руйнування масивної молодої зоряної системи в сузір'ї Тельця, та "замкову щілину" космічного масштабу в сузір'ї Оріона.

Заміна телескопу Hubble

Враховуючи вік телескопу, його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року.

JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі (у "Хаббла" - 2,4 метра). Вартість "Джеймса Вебба" оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Цей телескоп прослужить від п'яти до десяти років. Щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

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