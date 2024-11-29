Два види стародавніх людей - Paranthropus boisei і Homo erectus - ходили в один і той самий час однією і тією ж місцевістю

Науковці встановили, що близько 1,5 мільйона років тому на півночі Кенії два різні види стародавніх людей ходили одними й тими самими дорогами. Як пише Reuters, посилаючись на дослідження в журналі Science, науковці виявили скам'янілі відбитки слідів, які доводять, що два види стародавніх людей - Paranthropus boisei і Homo erectus - найімовірніше, ходили в один і той самий час однією і тією ж місцевістю, перетинаючись між собою.

Paranthropus boisei, більш далекий родич сучасних людей, жив приблизно від 2,3 до 1,2 мільйонів років тому, досягаючи зросту близько 137 см. У них був череп, пристосований для великих жувальних м'язів, включно з черепним гребенем, як у самців горил, а також масивні корінні зуби.

Homo erectus, ранній представник нинішньої еволюційної лінії з пропорціями тіла, як у Homo sapiens, жив приблизно від 1,89 мільйона до 110 000 років тому, його зріст становив 145-185 см. У них були більші надбрівні дуги та більший мозок, ніж у Paranthropus boisei, хоча й менший, ніж у нашого виду.

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Як зазначається, дослідники знайшли сліди у 2021 році. Вони ідентифікували одну довгу доріжку з 12 слідів, кожен завдовжки близько 26 см, приписувану дорослій особині Paranthropus boisei на підставі їхньої форми та способу пересування.

При цьому вчені виявили ще три окремі сліди довжиною 20,5-23,5 см, що нагадують сліди сучасних людей, які були майже перпендикулярні основній доріжці. Два були досить повними, щоб приписати їх Homo erectus, можливо, молодій особині. Третій було складніше визначити з упевненістю.

Дослідники заявили, що доріжки слідів, мабуть, були залишені протягом декількох годин або, можливо, кількох днів - і особини навіть могли бачити одна одну. Однак не було виявлено жодних свідчень взаємодії.

Дослідники повторно проаналізували слідові доріжки, які були раніше виявлені поблизу, визначивши, що обидва види співіснували на цій території протягом приблизно 200 000 років.

Можливо, вони конкурували безпосередньо, проте відмінності в харчуванні могли пом'якшити конкуренцію.

"Paranthropus boisei споживав низькоякісний корм, який, ймовірно, вимагав багаторазового пережовування. Homo erectus, імовірно, був всеїдним, використовував інструменти для оброблення туш, а також мав м'ясо у своєму раціоні", - сказала палеоантрополог Луїза Лікі, директорка дослідницького проєкту Koobi Fora і співавторка дослідження.

Раніше вчені виявили найбільш раннє свідчення присутності людини в Арктиці.

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