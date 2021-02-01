Мега-хакери. Як українці стали важливою ланкою міжнародного ланцюга кіберзлочинців

Хакери. Ви їх не бачите, але вони всюди в мережі інтернет. Скільки б разів не попереджали експерти, комп’ютерні злодії все одно крадуть мільйони з наших з вами карток. Крадуть і лишають безкарними. Чому їм вдається уникнути покарання?

2014 рік. Міжнародна банда хакерів починає розповсюджувати вірус ЕМОТЕТ для викрадення персональних даних – паролів, логінів та платіжних даних. Результат - 2,5 млрд доларів зі всього світу перекочували на рахунки зловмисників.

«Вони дуже добре вміють ховатися. Всі ці передачі інформації, спілкування, все це шифрується. І це шифрування дуже стійке», - розповідає «Грошам» експерт з кіберзахисту Павло Білоусов.

Але спільна багаторічна робота української кіберполіції з американцями приносить плоди - злочинців нещодавно затримали у Харкові.

В Офісі генпрокурора повідомили, що ця група використовувала шкідливе програмне забезпечення, призначене для викрадення персональних даних, і здійснювала масові втручання в роботу серверів приватних та державних банків Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США. Таким чином фінустановам спричинили збитків на суму близько 2,5 мільярдів доларів.

«Почали ідентифікувати основні командні центри, з яких відбувалась атаки на банківські установи. І після цього, що за цими центрами стояли конкретні особи… Було виявлено ряд доказів, що мали стосунок до конкретних людей», - розповідає «Грошам» кіберполіцейський Сергій.

Одночасно з Україною затримання відбуваються у США, Франції та Нідерландах. Спільними зусиллями упіймати вдається всю банду.

Вилучають гроші, флешки, телефони, сервери. «Ми передаємо всю інформацію з їх носіїв, всього понад 40 терабайтів», - зауважує Сергій.

Як працювала схема, пояснює експерт з кіберзахисту Павло Білоусов: «Вони керували програмним забезпеченням, яке заражає комп’ютери по всьому світу. Викрадають облікові записи, паролі, іноді шифрують дані, і за це вимагають гроші. Цим може зайнятись будь-який громадянин, який в цьому розбирається».

Отримати наші дані та вкрасти гроші хакерам вкрай просто. Для цього зловмисники просто відправляли яскраві повідомлення та картинки.

Жертва натискає, і її особисті дані моментально у злодіїв. Саме так жертвою хакерів стала пані Галина Мандзюк. Доступ до її комп’ютера вони отримали через фейкове повідомлення. Довірлива жінка скачала надісланий файл і…все! Гроші просто зникли з рахунків.

«Мені реклама засвітилася від Приват24, що на моїй картці є, щось там, 56 тисяч», - розповіла вона «Грошам».

Хакерські повідомлення часто можуть виглядати як листи чи смс від великих компаній. Схожість - стовідсоткова, ціль одна - щоб ви клікнули на рекламу. А далі…

«… Він мишкою почав сам керувати… А я з комп’ютера платила квартплату, все у мене на робочому столі. І так у мене 8 тисяч списало… Скільки я не пишу листів в поліцію, скільки не звертаюся, розумію, що вони не хочуть його знайти», - розповіла вона «Грошам».

Українці у міжнародній банді, яку нещодавно затримали у Харкові, виконували важливу роль. Виявляється, без «наших» міжнародний синдикат просто не зміг би працювати.

«Головна роль українців, які відносились до цього транснаціонального хакерського угруповування, була підтримка життєдіяльності ботнет-мережі, тобто налаштування веб-серверів, з яких відбувалась спам-розслилка», - розповідає кіберполіцейський Сергій.

Хоча хакерів спіймати вкрай важко, іноді це трапляється, як зараз. Тепер на українських «спеціалістів», які прогриміли на весь світ, очікує слідство та суд. Загрожує їм аж до 12 років. Але вони навряд отримають покарання. Адже, як свідчить практика спецслужб світу, настільки цінних умільців зазвичай не загратовують.

Ілля Колдомасов

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter