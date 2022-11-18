Метеорит, що впав в Англії, може підтвердити теорію про позаземне походження води

Після того, як в лютому минулого року величезна вогненна куля осяяла вечірнє небо над містечком Вінчкомб в графстві Глостершир, місцеві жителі стали знаходити в навколишніх полях, у себе в садах і прямо на дорозі почорнілі кам'яні уламки.

В цілому було зібрано більше півкілограма таких уламків, які були передані вченим, ретельно занесені в каталог Музею природознавства в Лондоні (NHM), після чого розіслані в лабораторії по всьому світу для подальших досліджень, передає Бі-бі-сі.

І ось, за словами вчених, які щойно опублікували перші результати докладних аналізів цього метеорита, їм відкрилися дивовижні подробиці. Виявляється, метеорит ніс в собі таку ж воду, як на Землі. Це підкріплює теорію про те, що ключові хімічні компоненти, які в результаті сприяли виникненню життя, були принесені на нашу планету з космосу мільярди років тому.

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На думку деяких вчених, Молода Земля була настільки гаряча, що повинна була б позбутися більшої частини летких сполук, включаючи воду.

А якщо врахувати, що близько 70% її поверхні сьогодні покрито океанами, то всю цю воду вона повинна була отримати пізніше.

Є припущення, що вона піддалася бомбардуванню крижаними кометами, але їх хімічний склад дуже далекий від сьогоднішньої земної води.

Зате такі метеорити, як Вінчкомбський (по науковому - вуглисті хондрити), дуже навіть підходять на цю роль. Як кажуть дослідники, вода становила до 11% ваги цього метеорита, і за співвідношенням різних типів атомів водню вона майже не відрізняється від земної води.

До того ж той факт, що метеорит цей підібрали менше ніж через 12 годин після падіння, свідчить про те, що він навряд чи встиг увібрати земну воду або інші місцеві елементи, так що все, що в ньому міститься, він приніс з собою з космосу.

"Всі інші метеорити так чи інакше були контаміновані в земному середовищі, але Вінчкомбський унікальний тим, що був дуже швидко підібраний, - пояснив один з авторів дослідження, співробітник Музею природознавства доктор Ешлі Кінг. - Так що якщо не брати до уваги зразки, здобуті прямо на астероїдах космічними зондами, у нас виявився прямо-таки ідеальний зразок".

Фахівці, які вивчали вуглець - і азотовмісні органічні компоненти метеорита, включаючи амінокислоти, дійшли того ж висновку: саме такий хімічний склад потрібен був би для створення на Землі перших цеглинок життя.

Але звідки ж прилетів до нас цей унікальний метеорит? Автори дослідження вирахували і це. Знімки вогняного хвоста, зроблені камерами зовнішнього спостереження в Вінчкомбі, дозволили прорахувати траєкторію метеорита, і вона вивела на зовнішній пояс астероїдів між Марсом і Юпітером.

Подальші розрахунки показали, що метеорит швидше за все утворився з поверхневого грунту, вибитого ударом якогось космічного тіла з материнського астероїда. Народжений в результаті такого потрясіння космічний об'єкт відправився в бік Землі, куди добирався 200-300 тис. років.

"200-300 тисяч років звучить як дуже довгий термін, але з точки зору геології це лише мить, сказала співробітниця NHM доктор Хелена Бейтс. - До вуглистих хондритів потрібно добиратися дуже швидко, інакше вони просто не збережуться, тому що вони дуже крихкі і розкришуються на частини".

На щастя для вчених, Вінчкомбський метеорит зміг вчасно дістатися до нас і обіцяє порадувати новими відкриттями.

"Можна гарантувати, що дослідження цього об'єкта триватимуть роками, відкриваючи все нові таємниці зародження нашої Сонячної системи", - запевнив один з авторів дослідження, доктор Люк Дейлі з Університету Глазго.