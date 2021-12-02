Явище було настільки яскравим, що його виявили всі метеорні камери НАСА в регіоні.

У небі над Теннессі в США помітили неймовірно яскравий метеор.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, вогненна куля була виявлена всіма 5 метеорними камерами НАСА в регіоні.

Аналіз відео показує, що об'єкт - шматок комети діаметром близько 30 сантиметрів і вагою близько 27 кілограм.

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Рухаючись на південний захід зі швидкістю 100000 км/год, метеору вдалося пролетіти лише близько 43 кілометрів через атмосферу, потім він просто розсипався.

За даними видання, на своєму піку вогненна куля була яскравішою, ніж повний Місяць.

Нагадаємо, в Канаді жінка прокинулася від того, що на її подушку приземлився метеорит. Небесне тіло проломило дах і звалилося на подушку якраз тоді, коли жінка спала. На подив, жінка не постраждала. Вона заявила, що збирається зберегти метеорит на пам'ять.

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Автор: Катерина Лиманська