Виявлені російськими космонавтами тріщини з часом можуть розширитися.

У російському сегменті Міжнародної космічної станції виявили нові тріщини, які з часом можуть розширитися.

Про це повідомив головний інженер ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Reuters.

"У деяких місцях на модулі "Заря" були виявлені поверхневі тріщини. Це погано і говорить про те, що тріщини з часом можуть розширитися", - сказав Соловйов.

При цьому він не вказав, чи призвели виявлені пошкодження до витоку повітря зі станції.

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Модуль МКС "Заря": що відомо

Модуль "Заря", який також називають функціонально-вантажним блоком, був запущений в космос у листопаді 1998 року. Він розроблений і побудований в РФ і є частиною російського сегмента МКС. При цьому, модуль належить NASA, оскільки вони фінансували будівництво цього блоку.

До 2000 року "Заря" виконувала функції енергопостачання МКС, а також управління орієнтацією і підтримки температурного режиму. Надалі ці функції передавалися іншим модулям. Зараз модуль використовується як сховище палива й склад.

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Автор: Олександр Топчій