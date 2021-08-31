У російському сегменті Міжнародної космічної станції виявили нові тріщини, які з часом можуть розширитися.
Про це повідомив головний інженер ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Reuters.
"У деяких місцях на модулі "Заря" були виявлені поверхневі тріщини. Це погано і говорить про те, що тріщини з часом можуть розширитися", - сказав Соловйов.
При цьому він не вказав, чи призвели виявлені пошкодження до витоку повітря зі станції.
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Модуль МКС "Заря": що відомо
Модуль "Заря", який також називають функціонально-вантажним блоком, був запущений в космос у листопаді 1998 року. Він розроблений і побудований в РФ і є частиною російського сегмента МКС. При цьому, модуль належить NASA, оскільки вони фінансували будівництво цього блоку.
До 2000 року "Заря" виконувала функції енергопостачання МКС, а також управління орієнтацією і підтримки температурного режиму. Надалі ці функції передавалися іншим модулям. Зараз модуль використовується як сховище палива й склад.
Інші поломки на МКС
- У серпні 2020 року на МКС також виявили тріщину, через яку на стації впав тиск і спостерігався витік кисню. А в середині жовтня, російські космонавти виявили ще одне можливе місце витоку в перехідному відсіку модуля "Зірка".
- Також у жовтні 2020 року в російському сегменті на Міжнародній космічній станції зламався туалет. Представник Центру управління польотами схарактеризував ситуацію як "дуже погану".
- У січні 2021 року російські космонавти виявили тріщину і підозрюють наявність ще однієї.
- У травні на роботизованій руці Canadarm2, яка встановлена на МКС, виявили пробоїну. Імовірно, її залишив літаюче орбітою Землі космічне сміття.
- В липні російський модуль "Наука" ледь не знищив роботу всієї МКС - після стикування в апарата незаплановано спрацювали двигуни. Через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів.