У майбутньому мільярдер хоче вживити чип і собі.

Ілон Маск розповів, що перший пацієнт з імплантованим в мозок нейрочипом Neuralink вже відновився після операції і тепер здатний силою думки управляти курсором комп'ютерної мишки. Процедура, нагадаємо, пройшла в кінці січня.

"Прогрес хороший, і пацієнт, як бачиться, одужав без будь-яких побічних ефектів, про які нам відомо. Пацієнт може переміщати мишу екраном, просто думаючи. Наступний етап – кліки", – цитує портал The Independent Маска.

За словами мільярдера, випробуваний страждає захворюванням, через яке не може рухати кінцівками – нейрочип Neuralink дозволить йому та іншим піти на поправку. У перспективі він дозволить не тільки управляти електронікою, але й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

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Neuralink Маска отримала дозвіл на вживлення нейрочипів людям минулого літа, після того, як випробування на мавпах показали, що технологія дійсно працює. Тварини з імплантом в мозку спокійно сиділи на стільці і непогано справлялися з аркадной грою Pong, керуючи джойстиком за допомогою сили думки.

Проєкт Neuralink був запущений в 2016 році, в 2023 році вартість компанії оцінили в $5 млрд. При цьому компанія Маска не претендує на першість в імплантації чипа людині: стартап Synchron ще у 2022 році імплантував людині нейрокомп'ютерний інтерфейс, який дозволяє управляти електронними пристроями силою думки.

Раніше Маск показав, на що здатні його людиноподібні роботи. Якщо ще кілька років тому андроїд не міг пересуватися і взаємодіяти без участі людини, то тепер він куди розумніший і спритніший – його навчили самостійно сортувати предмети і навіть займатися йогою.

Водночас соцмережа Twitter (X), яку Маск купив восени 2022 року, може збанкрутувати у 2024 році, випливає з прогнозу Financial Times. Згадується, що через антисемітські скандали і розпалювання ненависті і дезінформації низка компаній припинили купувати рекламу на платформі.

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