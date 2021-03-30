Археологи університету Тіссайда у Великій Британії розкрили таємницю загибелі жителів давньоримських містах Помпеї і Геркуланум під час виверження Везувію.
Про це повідомляє видання Conversation.
За даними вчених, температура всередині пірокластичної хмари, що накрила людей, досягала 300-400 градусів Цельсія. Це менше, ніж при кремації.
В таких умовах м'які тканини зневоднюються, стягуються, а тіла приймають положення ембріона. Шкіра розшаровується, оголюючи більш глибокі тканини, внутрішні органи руйнуються, і залишається один скелет.
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Кістки тріскаються і фрагментуються по-різному в залежності від наявності або відсутності м'яких тканин. Вони змінюють колір у міру втрати вуглецю, деформуються і стискаються, при цьому усадка досягає 30 відсотків.
Археологи кажуть, що по останках можна визначити обставини смерті жителів, які задихнулися і обгоріли всього за 17 хвилин як в Помпеях, так і в Геркуланумі.
Аналіз скелетів показав, що багатьом жителям Геркуланума вдалося втекти до узбережжя, де вони сховалися в кам'яних човнових будинках. Чоловіки загинули на відкритій місцевості, а жінки і діти - всередині приміщень.
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