Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.

Українські науковці вперше створять 22 розробки за замовленням держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу", - зазначив Федоров.

Міністр повідомив, що науковці сфокусуються на розробках у наступних сферах:

Відео дня

посилення національної безпеки;

розвиток енергетики - технології для отримання водневого палива;

агровиробництво - подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;

розвиток медичних технологій - нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;

подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;

цифровізація і штучний інтелект.

За його словами, на розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.

Кабінет міністрів України - останні новини

19 січня стало відомо, що Кабмін пропонує змінити 22 географічні назви в Криму, які містять символіку російської імперської політики.

Раніше Кабмін затвердив Порядок взяття на військовий облік засуджених, проходження ними військово-лікарської комісії, а також перелік ТЦК і СП, що здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Вас також можуть зацікавити новини: