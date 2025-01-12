Наразі на острові Галіндез вже народилося близько тисячі малюків.

На острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", народилося багато пінгвінят. Полярники зняли, як відбувається процес годування малечі – дорослий птах віддає пташеняті частину перетравленої їжі, яку "дитинка з задоволенням поглинає.

Відео оприлюднив Національний антарктичний науковий центр. Вчені розповіли, що наразі на острові Галіндез вже народилося близько тисячі малюків. В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме, але більшість родин вже мають по двоє малюків.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, "діти" зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, інші - вже величенькі й розміром майже як їхні батьки.

На відео можна побачити, як відбувається годування. Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу, зазвичай, криль, зі свого стравоходу до дзьоба, а дитинча прямо звідти її дістає.

За словами науковців, на Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни, яких ще називають віслюкові через характерний голосний крик. На цей острів вони прибувають навесні для розмноження. Тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят. Минулого сезону на Галіндезі був рекорд - кількість субантарктичних пінгвінів склала 7 тисяч.

Предки пінгвінів - що говорить наука

Раніше науковці розповіли, що найдавнішими відомими предками сучасних пінгвінів є представники роду Waimanu. Їхні кістки були знайдені в породах віком 60–62 мільйони років, незабаром після вимирання динозаврів та інших великих рептилій. Деякі з них сягали великих розмірів, перевершуючи найбільшого нині імператорського пінгвіна. Висота Palaeeudyptes klekowskii могла становити від 1,6 до 2 метрів. Ці гіганти співіснували з архаїчними китами-базилозавридами та ранніми предками сучасних вусатих китів у Південному океані.

Вас також можуть зацікавити новини: