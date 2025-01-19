Кабмін України хоче змінити 22 географічні назви у Криму

З лютого 2014 року півострів перебуває під російською окупацією.

Кабінет міністрів України пропонує змінити 22 географічні назви в Криму, які містять символіку російської імперської політики, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У списку є залізничні станції, річки, урочища та пам'ятки природи. Зокрема, Кабмін хоче перейменувати:

Залізничні станції: Кіровська, Червонофлотська та Червоноперекопська пропонують перейменувати в Іслам-Терек, Ічки та Яни Капу.

Ботанічний пам'ятник природи Суворовський дуб у Білогірському районі – у Дуб "Чотири брати". А геологічна пам'ятка природи Червоний камінь у Ялтинському районі – у Кизил-Таші.

Річку Воронцовка – у Кучук-Чатирилик, канал Червоногвардійський – у Курманський.

Крим сьогодні - що відомо

У лютому 2014 року Росія здійснила анесію Криму і протиправно приєднала його до складу РФ.

Відео дня

Росія ввела свої війська без розпізнавальних знаків ("зелені чоловічки") на територію півострова, взяла під контроль стратегічні об'єкти й організувала псевдореферендум 16 березня 2014 року, який не визнали Україна та більшість країн світу. Формальною підставою для анексії стало "волевиявлення" населення Криму, але міжнародне право трактує це як порушення суверенітету України.

Анексія Криму спричинила міжнародні санкції проти Росії та значне загострення відносин між Росією й Заходом. ООН та більшість держав світу продовжують визнавати Крим частиною України.

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