На Керченській переправі через шторм застрягли вже більше тисячі автомобілів

Про це повідомляє «Єдина транспортна дирекція» РФ.

В даний час своєї черги на завантаження на вантажний лінії очікують: в порту Новоросійськ - 289 вантажних машин, у Керченському рибному порту - 492 вантажних автомобілів. На пасажирськії лінії - в порту «Кавказ» - 360 легкових машин, в порту «Крим» - 400.

Через Керченську протоку за попередню добу паромам не вдалося зробити жодного рейсу.

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За прогнозами Кримського гідрометцентру, штормове попередження збережеться до вечора. У другій половині дня при зниженні поривів вітру планується здійснити пробні рейси поромами малої місткості «Єйськ» і «Керченський 2». Через Керченську протоку першими будуть доставлені жінки з дітьми і пасажири.

Раніше повідомлялося, що обидві переправи були закриті 23 жовтня.