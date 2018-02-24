Melovin представить Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2018 (відео)

Завершився фінал національного відбору пісенного конкурсу Євробачення.

У фіналі національного відбору від України на Євробачення-2018 переміг співак Melovin. Журі віддало виконавцю п'ять балів, а глядачі - найвищий бал, "шістку".

Читайте такожЄвробачення-2018: виступи фіналістів відбіркового конкурсу (відео)

Нагадаємо, Євробачення-2018 пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня. Країна буде вперше приймати шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві.

Україна виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2018. За результатами жеребкування виступить останньою.