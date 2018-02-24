Євробачення-2018: виступи фіналістів відбіркового конкурсу (відео)

23:09, 24 лютого 2018
Суспільство
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Пізніше Данилко вибачився / СТБ

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 відбувся 24 лютого. Зараз всі фіналісти виступили, триває голосування. Після підрахунку голосів і стане відомо, який саме конкурсант представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

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Як відомо, Національний відбір на Євробачення 2018 – це музичний конкурс, на якому визначають представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щорічно, починаючи з 2016 року.

За право представляти нашу країну у фіналі відбору змагалися: група Kadnay, Tayanna, група The Erised, Laud, Vilna, Melovin.

Пропонуємо подивитися їхнього виступу в фіналі Нацвідбору на Євробачення 2018.

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