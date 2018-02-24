Євробачення-2018: виступи фіналістів відбіркового конкурсу (відео)

За право представляти нашу країну у фіналі відбору змагалися шість учасників.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 відбувся 24 лютого. Зараз всі фіналісти виступили, триває голосування. Після підрахунку голосів і стане відомо, який саме конкурсант представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Читайте такожДанилко послав "в п**у" фаната Tayanna і влаштував співачці перевірку у фіналі нацвідбору Євробачення Як відомо, Національний відбір на Євробачення 2018 – це музичний конкурс, на якому визначають представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щорічно, починаючи з 2016 року. За право представляти нашу країну у фіналі відбору змагалися: група Kadnay, Tayanna, група The Erised, Laud, Vilna, Melovin. Пропонуємо подивитися їхнього виступу в фіналі Нацвідбору на Євробачення 2018.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter