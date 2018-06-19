Що все-таки Янукович купував в Антарктиді?

Спочатку нагадаємо, що обіцяв уряд Віктора Януковича. В кінці травня минулого року тодішній свіжоспечений міністр економіки Анатолій Кінах заявив, що за підсумками 2007 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами скоротиться з $6,6 млрд. в 2006 році до $5,3 млрд. - або на 20%.

А що вийшло насправді? Минулого тижня Держкомстат повідомив про рекордне негативне сальдо в грудні минулого року - $1,822 млрд. (перед цим значення негативного сальдо понад мільярд доларів в місяць було лише в жовтні - $1,527 млрд., і в листопаді – $1,368 млрд.). Величина ж негативного сальдо торгівлі товарами за весь 2007 рік склала $11,422 млрд. Експорт виріс в порівнянні з 2006 роком на 28,4% і склав $ 49,248 млрд., а імпорт збільшився на 34,7% - до $60,670 млрд.

Тобто, Кінах помилився двічі («у квадраті») – негативне сальдо не просто не зменшилося, а підвищилося майже в два рази. Якщо точніше – в 1,73 раза (!). Перевищення імпорту товарів над експортом перевершило минулого року своїми розмірами найпесимістичніші прогнози експертів, котрі гадали, – чи досягне негативне сальдо 10 мільярдів?

Як стало відомо, обсяги експорту в 2007 році склали: у країни СНД – 37,8%, Європи – 30,0%, Азії – 21,0%, Африки – 5,7%, Америки – 5,5%.

Як і раніше, найбільшу частку в товарному експорті, і з великим відривом від інших позицій, представляли недорогоцінні метали і вироби з них – 42,2% (зокрема, чорні метали і вироби з них – 39,9%). Потім слідували: механічне устаткування, машини, механізми і т.п. – 10,1%; мінеральні продукти (енергетичні матеріали, руди, електроенергія, нафтопродукти і т.п.) – 8,7%; продукція хімічної і пов`язаною з нею галузей – 8,2%; транспортні засоби – 6,7%.

На 11,5% зменшився в порівнянні з 2006 роком експорт продуктів рослинного походження (що пов`язане з обмеженнями даного експорту через торішній неврожай). В той же час, у минулому році істотно збільшилися обсяги експорту: живої худоби, продуктів тваринного походження – на 88,5%; жирів і соняшникової олії – на 76,9%; готових харчових продуктів – на 47,5%.

Так виглядає перша десятка держав по експорту товарів з України в 2007 році:

1) Російська Федерація - 12 668,3 млн. дол

2) Туреччина - 3 650,0

3) Італія - 2 675,2

4) Німеччина - 1 644,5

5) Польща - 1 636,9

6) Білорусь -1 561,4

7) Казахстан - 1 433,7

8) Угорщина - 1 235,1

9) США -1 058,1

10) Єгипет - 880,0

Із загального обсягу товарного імпорту в 2007 році на товари з СНД прийшлося 42,2%, з країн Європи – 38,0%, Азії – 14,7%, Америки – 3,7, Африки – 1,1%.

Головними позиціями імпорту були: мінеральні продукти (в основному, газ і нафта) – 28,5% від всього обсягу імпорту; механічне устаткування, машини, механізми і т.п. – 17,4%; транспортні засоби (головним чином, наземні) – 13,5%; продукція хімічної і пов`язаною з нею галузей – 8,8%; недорогоцінні метали – 7,8%.

Найкрупніший приріст минулого року в порівнянні з 2006 спостерігався по імпорту транспортних засобів – на 59,6%.

Найбільші обсяги товарного імпорту надійшли в 2007 році до України з наступних десяти держав:

1) Російська Федерація - 16 837,6 млн. дол.

2) Німеччина - 5 830,0

3) Туркменістан - 4 266,6

4) Китай - 3 307,0

5) Польща - 2 920,5

6) Італія -1 789,3

7) Казахстан - 1 591,8

8) Республіка Корея - 1 564,8

9) Білорусь - 1 444,8

10) Японія -1 406,6

Звертає на себе увагу значний об`єм експорту в 2007 році товарів з України в офшорні зони. Зокрема, експорт на Віргінські острови (Британські) склав $610,8 млн., в Об`єднане Королівство - $324,9 млн., на Кіпр - $174,4 млн. Для порівняння: експорт до Швеції - $64,9 млн., до Фінляндії - $46,4 млн., до Португалії - $80,7 млн., до Японії - $91,0 млн.

Не може також не викликати «здивування» вже давно присутній рядок у відповідних звітах Держкомстату – імпорт з Антарктиди. Повідомляється, що обсяг імпорту з цього материка склав минулого року $1,1 млн. Причому, вказується, що зростання імпорту з Антарктиди в порівнянні з 2006 роком досягло 79 284,8% (79 тисяч відсотків). Назва конкретної держави, природно, не вказується (за відсутністю такої «в природі»). Ймовірно - це такий жарт вітчизняного статистичного відомства.

Якщо ж говорити про серйозні речі, то ситуація з темпами зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами минулого року вельми тривожна для української економіки. Не викликає ніяких сумнівів, що в 2008 році цей показник значно збільшиться. Що чинитиме все більший девальваційний тиск на гривню. До речі, про те, що негативне торгове сальдо досягло в грудні минулого року рекордних майже 2 мільярдів доларів, Держкомстат повідомив тільки зараз. Але відомо, що також в останній місяць 2007 року Нацбанк вперше після довгої перерви почав витрачати свої валютні резерви. Звичайно ж, це не просто збіг - одне з іншим зв`язане безпосередньо.

У зв`язку з підвищенням ціни на імпортний газ з 130 до 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. з січня нинішнього року, величина імпорту тільки з цієї причини зросте приблизно на $2,5 млрд. А факт вступу України у СОТ означає, що імпортери стануть себе відчувати себе ще більш привільно. До зростання попиту на імпортні товари приведе також істотне збільшення доходів населення в 2008 році, чого має намір добитися український уряд. Все це – чинники подальшого зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі за рахунок збільшення імпорту.

В той же час, вже два місяці дуже сприятливо складається ситуація на світових ринках для головної галузі вітчизняного експорту – чорної металургії. Так, світові ціни на чорний прокат з грудня минулого року виросли вже на 20%. Можна чекати у разі хорошого урожаю в нинішньому році і великого зростання експорту сільськогосподарських продуктів – у зв`язку з істотним підвищенням цін на продукти харчування в світі. Також вступ у СОТ може посприяти в якійсь мірі взагалі зростанню експорту з України.

На жаль, несприятлива ситуація в 2007 році склалася і із зовнішньою торгівлею послугами. Експорт послуг склав $8,989 млрд., імпорт - $4,878 млрд., позитивне сальдо - $4,111 млрд. Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в 2007 році досягло $7,311 млрд., що в 2,4 рази вище, ніж в 2006 році ($3,028 млрд.).

Проте приріст експорту послуг до 2006 року опинився на рівні 19,8%, тоді як імпорт послуг збільшився на 31,2% (співвідношення ще гірше, ніж для торгівлі товарами). Експорт послуг з головної статті України – трубопровідного транспорту ($2,412 млрд.) – знизився минулого року на 3,6%. Нагадаємо, ставка за транзит російського газу територією України до Європи в 2007 році по відношенню до 2006 року не мінялася – $1,6 за 1 тис. куб. м. на 100 км.

У 2008 році дана транзитна ставка виросте, швидше за все, лише на 6% - до $1,7. Відомо, що український уряд мав намір ставити питання перед Росією про більш, ніж п`ятикратне підвищення цієї ставки в нинішньому році. Але Президент Ющенко рішуче висловився проти такої ініціативи Кабміну. Втім, це вже інша історія...

Юрій Глухов