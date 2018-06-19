Як повідомляв УНІАН, правління ВАТ «Укрнафта» ухвалило рішення про початок з третього березня процедури зупинення 140 газових свердловин через низькі ціни на природний газ, встановлені для компанії Національною комісією регулювання електроенергетики України.

З проханням прокоментувати ситуацію на вітчизняному нафтогазовому ринку ми звернулися до Ігоря Палиці – народного депутата України (фракція НУ-НС), Секретаря Комітету ВР з питань економічної політики. До обрання народним депутатом Ігор Петрович займав посаду голови правління ВАТ “Укрнафта”.

Ігорю Петровичу, на прес-конференції в УНІАН Ви заявили, що незабаром Україна може залишитися без газу власного видобутку. Чи насправді ця ситуація настільки загрозлива?

Як фахівець, з відповідальністю можу заявити, що ситуація насправді критична.

Хто першим відчує на собі наслідки цієї кризи? Насамперед, громадяни. Нагадую, що цей газ є стратегічним для нашої держави, адже саме газ українського видобутку направляється на опалення осель та споживання нашими громадянами.

Що потрібно робити, щоб змінити ситуацію?

На всіх високих рівнях ми постійно чуємо про диверсифікацію джерел імпорту енергоносіїв та збільшення видобутку власного газу. Отже це питання має стати одним з питань державної політики! Більше того, ці положення закладені і в коаліційній угоді (Ігор Палиця - член демократичної коаліції. -Ред.), а також у проекті програми Кабінету Міністрів, і затвердженій Указом Президента Енергетичній стратегії України на період до 2030 року. Також хочу нагадати, що Україна вступила до СОТ і повинна відповідати стандарту «держави з ринковою економікою».

Все ж таки деталізуйте, що ми маємо сьогодні? Сьогодні в Україні відбувається свідоме заниження вартості видобутку газу для національних видобувників, в тому числі і для компанії «Укрнафта». Приміром, компанію змушують продавати газ за ціною, вдвічі нижчою за собівартість видобутку, і все це відбувається згідно з рішенням НКРЕ, яка є органом виконавчої влади, а отже підзвітна Кабінету Міністрів.

Далі НАК «Нафтогаз» продає цей самий газ населенню за ціною, що є вже в півтора рази вищою за собівартість. Наслідок – прибутки осідають в «Нафтогазі», які далі йдуть на розрахунки з "Газпромом" та іншими кредиторами. А власний видобувник працює зі значними збитками, не маючи можливості ані збільшувати власний видобуток, ані підтримувати його на нинішньому рівні. Тому і інвестори не хочуть вкладати гроші у видобудок газу в Україні.

А кому, на Вашу думку, це може бути на руку? В умовах, коли Росія з одного боку підвищує ціну на газ, а з іншого скорочує його поставки в Україну, таке ставлення до власних видобувників газу становить пряму загрозу національній безпеці України. Фактично сьогодні вбивається власний видобувник, а це грає на руку закордонним постачальникам.

А з вітчизняною нафтою такі ж проблеми? Так. Аналогічна ситуація відбувається і з видобутком нафти. За останні сім років рентні платежі на її видобуток зросли майже в 100 разів!!! А ціна на нафту - лише в 4 рази (на початку 2003 року ціна на нафту становила близько 30 доларів за барель. – Ред). При цьому податкове навантаження на видобуток нафти у нас втричі більше, ніж в Росії, і у 2,5 рази вище, ніж у Казахстані. Хоча мало б бути навпаки, адже умови видобутку у нас значно складніші. Таким чином, ми скоро можемо залишитися не лише без власного газу, але і без власної нафти.

Ви дійсно вважаєте, що ситуація вже перезріла і лише Президент може її розв’язати? Так. Ця проблема є прямою загрозою національній безпеці України. Відтак потребує негайного розгляду на Раді національної безпеки і оборони, головою якої, згідно з Конституцією, є Президент.

Що може зробити коаліція, членом якої Ви є, для виправлення ситуації? Я, як член коаліції, буду звертатися до Ради коаліції. Сьогоднішня прес-конференція – це сигнал «SOS!» від національної нафтогазової галузі до громадськості та уряду із закликом не допустити непоправного – руйнації стратегічної для кожного українця галузі.

Розмовляв Олег Вовчук