Укрнафта припиняє видобуток газу на 140 свердловинах

Правління ОАО «Укрнафта» ухвалило рішення про початок з третього березня процедури зупинення з метою консервації впродовж двох тижнів 140 газових свердловин через низькі ціни на природний газ, встановлені для компанії Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ВАТ «Укрнафта».

У повідомленні наголошується, що у зв`язку з вищевикладеним правління поінформувало листами голів Наглядової ради ВАТ «Укрнафта» Вадима ЧУПРУНА, голову правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ і голову Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду Сергія СТОРЧАКА про рішення правління.

Також компанія відзначає, що загальний річний видобуток із 140 газових свердловин, які компанія планує поставити на консервацію, становить близько 950 млн. куб. м природного газу і 40 тис. тонн газового конденсату.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня НКРЕ встановила з 1 лютого для «Укрнафти» ціну продажу природного газу власного видобутку на рівні 272,6 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

«Укрнафта» оскаржила в Окружному адміністративному суді Києва цю постанову НКРЕ.

Суд як міру забезпечення позову припинив дію постанови в частині, якою встановлюється ціна газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», до розгляду справи по суті, який призначено на 18 березня.

«Укрнафта» звернулася до прем`єр-міністра з проханням зобов`язати НКРЕ встановити для компанії економічно обґрунтовану ціну на газ власного видобутку.

28 лютого НКРЕ вирішила знизити вартість газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта» на 26,9% - до 199,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ). У даному рішенні комісія керувалася нібито ненаданням компанією детальних обґрунтувань структури ціни газу.

«Укрнафта» заявила, що рішення НКРЕ про зниження ціни реалізації природного газу власного видобутку для забезпечення потреб населення в 2008 році на 26,9% - з 272,6 до 199,2 грн. (без ПДВ) за тис. куб. м змушує компанію розглянути питання про суттєве скорочення обсягів видобутку газу.

ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».