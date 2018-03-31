Відома світська левиця Періс Хілтон прилетіла до Львова (фото)

Періс Хілтон протягом кількох днів буде перебувати в Україні зі своїм нареченим – голлівудським актором Крісом Зілком, дідусь якого українець.

Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон прибула до Львова. Її запросили на урочисте відкриття реконструйованого готелю у місті.

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Урочисті заходи з нагоди відкриття заплановані на суботу, 31 березня. Тому Періс Хілтон прибула напередодні, 30 березня. Літак Періс Хілтон сів у міжнародному аеропорту "Львів" в 20:50. Вона летіла рейсовим літаком Стамбул – Львів, Туреччину добиралася з Лос-Анджелеса. Фото з її зустрічі у львівському аеропорту опублікували Віка Балицька і Уляна Флішко. Після прибуття до Львова вона навіть виклала фото в Instagram.

Крім того, західні ЗМІ пишуть, що Періс летить в Україну, щоб зіграти DJ-сет на благодійному концерті на користь установи, допомагає матерям-одиначкам.

Варто додати, що Періс Хілтон протягом кількох днів буде перебувати в Україні зі своїм нареченим – голлівудським актором Крісом Зилком, дідусь якого українець.