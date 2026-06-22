Зірка 'Гаррі Поттера' отримав дозвіл на будівництво екопоселення: що відомо про проєкт

Архітектори назвали проєкт "видатним та інноваційним".

Актору Руперту Грінту, відомому за роллю Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, надали дозвіл на будівництво екопоселення на власній земельній ділянці у Великій Британії. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 10 червня Рада Північного Гертфордширу надала акторові повний дозвіл на забудову для переобладнання маєтку Kimpton Grange у місті Кімптон на шість квартир та будівництво ще дев’яти будинків на території маєтку.

Комітет з планування ще у 2024 році схвалив попередній дозвіл на реалізацію проєкту, попри занепокоєння місцевих жителів щодо можливого негативного впливу на лісові насадження та дику природу. У межах остаточного погодження актор зобов’язаний сплатити майже 200 тисяч фунтів стерлінгів (близько 260 тис. доларів, – ред.) на розвиток місцевої інфраструктури.

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З цієї суми 100 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 130 тис. доларів, – ред.) буде спрямовано до парафіяльної ради Кімптона, 70 тисяч фунтів (приблизно 91 тис. доларів, – ред.) – на розширення школи Katherine Warington School, ще 11 400 фунтів (приблизно 14,8 тис. доларів, – ред.) – на забезпечення шкільних місць для дітей з особливими освітніми потребами.

Грінт придбав Kimpton Grange, колишню резиденцію вікарія, у 2009 році. У 2018 році він не зміг продати її приблизно за 6 млн фунтів (близько 7,8 млн доларів, – ред.), після чого у 2022 році подав проєкт створення екопоселення.

Архітектурне бюро Clear Architects назвало проєкт "справді видатним та інноваційним", зазначивши, що він забезпечить "вуглецево-нейтральну" забудову.

Також у планах передбачено передачу частини землі парафіяльній раді. Там мають облаштувати парк і кільцеву пішохідну стежку з пікніковою зоною для громадськості.

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Раніше повідомлялося, що Руперт Грінт написав зворушливого листа новому Рону Візлі. Актор розповів, що хотів підтримати юного наступника та передати йому своєрідну естафету. Він також зізнався, що бачить схожість між собою та новим виконавцем ролі.

Також нагадаємо, що у квітні 2025 року Руперт Грінт вдруге став батьком. Тоді він поділився першим кадром новонародженої дитини, однак не розсекретив її стать.

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