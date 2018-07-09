Українська ведуча-кума Путіна побувала на показі Dolce&Gabbana (фото)

Оксана Марченко встигла завести чимало цікавих знайомств на показі.

Українська телеведуча, дружина одіозного політика Віктора Медведчука, кума президента РФ Оксана Марченко похизувалася світлинами з модного показу.

Читайте такожОхоронцям Медведчука підготували підозри через напад на журналістів "Схем"

Вона побувала на показі Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 в італійському Комо. "Дуже дякую, мої любі Доменіко і Стефано, за запрошення на ваш приголомшливий показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 в Комо", - написала Марченко в своєму Instagram.

Також там вона познайомилася із племінницею принцеси Діани.

"Рада знайомству з племінницею принцеси Діани, із супермоделями Наомі Кемпбелл, Халімою Аден, Хеленою Крістенсен, а також із неймовірною мамою Ілона Маска - Мей. У житті вони ще красивіші й цікавіші", - додала ведуча.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році на колонах входу до стадіону імені Валерія Лобановського у переддень річниці Революції Гідності вирішили повісити рекламний банер з Оксаною Марченко. Проте він там провисів недовго: активісти спалили його.