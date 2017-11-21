У Києві спалили банер з кумою Путіна (фото)

На колонах входу до стадіону імені Валерія Лобановського у переддень річниці Революції Гідності вирішили повісити рекламний банер з Оксаною Марченко, кумою президента Росії Володимира Путіна.

Читайте такожКличко-молодший і дружина Медведчука стали кумами (фото)

Проте він там провисів недовго: активісти спалили його. "На колонах стадіону ім. Валерія Лобановського. Поряд з місцем, де загинули Нігоян та Жизневський. Де було покалічено десятки людей. Це тролінг такий?", – йдеться в підписі до світлини охопленого вогнем банера на сторінці спільноти "Анафема" у Facebook.

Варто нагадати, що українська телеведуча Оксана Марченко - дружина лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука. Їхня донька - похресниця президента Росії Володимира Путіна.