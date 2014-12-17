У Харкові добудували модульне містечко для переселенців на півтисячі людей

Про це розповів заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє прес-служба харківської міськради.

За словами Терехова, зараз стоїть питання заселення людей в селище, це компетенція регіонального штабу з розселення переселенців, і після того, як штаб прийме відповідне рішення, люди зможуть заселитися.

Учора в міськраді відбулася нарада з питання розселення в селищі з модульних будиночків, і вже з сьогоднішнього дня ДСНС спільно з міськими службами займуться цією роботою.

Читайте такожУ Запоріжжі розростається модульне містечко для переселенців (фоторепортаж)Ігор Терехов зазначив, що селище розраховане на проживання 488 осіб, проте бажаючих оселитися в ньому більше. У місті ведеться реєстр таких людей, але пріоритет при розселенні буде віддаватися людям з особливими потребами, багатодітним сім'ям та сім'ям з маленькими дітьми, які народилися в місті Харкові після переселення матерів. Із завтрашнього дня цих людей будуть знайомити з їхнім житлом в селищі.

«Ми будемо дивитися, як зробити так, щоб у селищі було комфортно жити», - зазначив Терехов.

Комунальні послуги мешканці селища будуть оплачувати згідно з тарифами і нормам законодавства.

«Є встановлені тарифи на послуги електро-, водопостачання та водовідведення. Люди, які житимуть в селищі, будуть оплачувати послуги, оскільки відповідно до законодавства вони є платниками за комунальні послуги», - сказав заступник мера.

Ігор Терехов також повідомив, що німецька сторона виконала всі взяті на себе зобов'язання: в строк і повністю поставила модулі для тимчасового проживання людей, виділила певну суму коштів через Товариство Червоного Хреста для будівництва селища.

Нагадаємо, що проект з надання тимчасового житла жителям Донецької та Луганської областей в зимовий період реалізується на кошти, виділені урядом Німеччини Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).

Перші три сім'ї переселенців з Донбасу отримали сертифікати на проживання в селищі з модульних будиночків 14 жовтня під час візиту до Харкова федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герда Мюллера.