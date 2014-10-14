Німецькі інженери збирають модульні будинки для переселенців у Харкові

Про це розповів Радіо Свобода начальник дільниці ТДВ «Спецбуд-3» Віталій Ганжа.

«Ось цей, що ми зараз збираємо розрахований на чотири сім’ї. Там вісім спальних кімнат, чотири санвузли, чотири душових кожній родині окремо. Є ще модулі у два, три рази довші і більші, але про них поки нічого не можу сказати, ми ще їх вивчаємо і вчимося збирати у наших колег», – розповів Ганжа.

Міська влада сподівається, що в цих будинках зможе перезимувати більше 400 вимушених переселенців.

Читайте такожВизнання вантажу гуманітарною допомогою відбувається протягом доби - МінсоцполітикиЗа словами Віталія Ганжи, ці мобільні будинки зроблені з екологічних матеріалів з використанням енергоощадних технологій. На вигляд – це білі пластикові будинки, проте інженери кажуть, це тільки на вигляд. Німецькі мобільні оселі надзвичайно теплі, бо складаються з так званих «сендвіч-панелей», які мають кілька шарів.

«Зроблені за принципом термосів – не випускають тепло, проте і не пропускають холод, це головне їхнє завдання. Опалюватимуться будиночки електричними конвекторами», – каже Віталій Ганжа.

У харківській мерії планують здати комплекс модульних будинків для вимушених переселенців 20 грудня, аби люди змогли зустріти в комфортних умовах Новий рік. Що ж до зборки самих модулів, то як переконують інженери, їх збирають, немов конструктор.

В комплекті цього будинку є душові кімнати, санвузли, кухні, меблі для спалень, ліжка, стільці, столи, шафи. Більше часу потребують підготовчі роботи з проведення інженерних комунікацій: площу, де стоятимуть будинки, засипають щебенем. До кожного будинку проведуть каналізацію, воду та електрику. На подвір’ї будинків облаштують дитячі майданчики, неподалік розставлять і контейнери для сміття.

Обладнання для будинків передається Харкову у рамках німецької гуманітарної допомоги, перші десять вантажівок якої розвантажили в місті вчора.