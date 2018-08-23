Порошенко вручив військовим сертифікати на українські ПТРК "Стугна-П" та "Корсар"

Найближчим часом 75 нових ПТРК отримають представники Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

Президент України Петро Порошенко вручив військовим сертифікати на протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» та ракетні комплекси «Корсар».

Як повідомили у прес-службі глави держави, церемонія вручення відбулася під час відкриття виставки сучасного озброєння та військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань «Міць нової армії» на Михайлівській площі у Києві.

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«Друзі, як нам їх не вистачало на фронті у 2014 році. Яку високу ціну заплатила Україна у 2014-2015 роках за їх відсутність», - сказав Порошенко.

За словами президента, найближчим часом 75 ПТРК отримають представники Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

«Ці українські протитанкові комплекси вже добре зарекомендували себе у боях. Вони зменшують ризик ураження оператора противником, завдяки можливості розміщення пускової установки на дуже безпечній відстані від нього. Завдяки можливості наведення на ціль з закритих позицій та сховищ. До важливих переваг також слід віднести і вартість вітчизняних протитанкових комплексів, які у декілька разів дешевше іноземних зразків. За ті самі гроші українських платників податків ми сьогодні купуємо у 5-6 разів більше озброєння у української оборонної промисловості», - зазначив Порошенко.

Глава держави оглянув представлені на виставці зразки озброєння та військової техніки, які вже стоять на озброєнні ЗСУ. Зокрема, зенітний ракетний комплекс «Оса-АКМ», танк БМ «Оплот», танк Т-72АМТ, модернізований танк Т-64БВ, БМП-1Т з бойовим модулем «Спис», бронетранспортери БТР-3ДА, БТР-4Е, броньовану санітарно-евакуаційну машину БММ-4С. А також тактичну броньовану колісну машину «Дозор-Б».

На виставці також представлені тактичні безпілотні авіаційні комплекси різних модифікацій та зразки великокаліберних снарядів українського виробництва, виготовлені за стандартами НАТО, і спеціалізовані броньовані автомобілі «Халк», «Спартан», «Кугуар».

Комплекси "Стугна-П" та "Корсар" розроблені українським КБ "Луч".

Нагадаємо, на генеральній репетиції параду до Дня Незалежності 22 серпня серед іншої військової техніки показали отримані навесні ЗСУ американські протитанкові ракетні комплекси Javelin («Джавелин»).