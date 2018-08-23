На генеральній репетиції параду в Києві показали довгоочікувані "Джавеліни" (фото)

Під час репетиції параду найбільше пожвавлення серед глядачів викликала демонстрація американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

На генеральній репетиції параду до Дня Незалежності 22 серпня серед іншої військової техніки показали отримані навесні ЗСУ американські протитанкові ракетні комплекси Javelin («Джавелин»).

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Як повідомляє газета «Факти», Хрещатиком пройшли українські та іноземні військові, в тому числі британські, грузинські і американські.

Потім – системи залпового вогню («Верба», «Смерч», «Ураган»), САУ (в тому числі нова «Богдана»), «Півонія», «Гіацинт»), тактичний ракетний комплекс «Точка», бронеавтомобілі «Кугуар», «Козак».

Найбільше пожвавлення серед глядачів викликала демонстрація американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», які були встановлені на броньованих автомобілях «Варта».

Завершилася репетиція прольотом бойової авіації.