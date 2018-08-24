Парад у Києві на День Незалежності 2018 (відео)

На параді представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

У Києві сьогодні проходить парад з нагоди Дня Незалежності України.

Президент України Петро Порошенко запросив усіх киян 24 серпня прийти на парад на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності. На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Всього по Хрещатику пройдуть 24 парадних розрахунків, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України.

У нинішньому військовому параді візьмуть участь жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. У параді братимуть участь 18 іноземних делегацій.

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На військовому параді також вперше прозвучить нове офіційне привітання українських Збройних сил "Слава Україні! Героям слава!". Охорону порядку в День Незалежності України 24 серпня будуть забезпечувати близько 30 тисяч правоохоронців.

Під час параду в День Незалежності вперше публічно представлять новий транспортний літак Ан-178. Також очікується презентація нових зразків озброєння та військової техніки, створених вітчизняним ОПК. У їх числі виділяють ракетне та артилерійське озброєння: ОТРК "Сапсан", високоточну систему залпового вогню Вільха, автоматизовану систему залпового вогню Верба, 155-мм САУ Богдана, модернізовані танки Т-64БВ.