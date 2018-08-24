Порошенко привітав українців з Днем Незалежності (відео)

"Хоча сьогодні за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючи нашу Батьківщину від агресора, ми – згуртована незламна нація”, - написав глава держави написав у Facebook.

Президент України Петро Порошенко привітав українців з 27-ю річницею Незалежності.

“Свобода, Воля і Незалежність ніколи не давалися Україні легко. І хоча сьогодні за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючи нашу Батьківщину від агресора, ми – згуртована незламна нація, незалежна європейська держава, єдина неподільна Україна, про яку століттями мріяли покоління українців-борців за свободу нашої країни”, - написав глава держави написав у Facebook.

Нагадаємо, День Незалежності України - державне свято, яке відзначається щороку на честь прийняття Верховною Радою УРСР постанови та Акту проголошення незалежності України.

Сьогодні святкування розпочнеться з військового параду та офіційних виступів осіб органів державної влади. У параді до Дня Незалежності візьмуть участь представники Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки, інших відомств, а також більше 20 військових оркестрів. Всього Хрещатиком і Майданом Незалежності пройдуть близько чотирьох з половиною тисяч осіб і проїде 250 одиниць військової техніки.