У Франції знаменитості оголосять голодування в підтримку Сенцова

Біля посольства Росії будуть збиратися кінематографісти, режисери театру, письменники, філософи і навіть деякі політики.

У Франції представники творчих професій та інтелектуальної еліти організували акцію солідарності з голодуючим політв'язням Олегом Сенцовим.

Біля посольства Росії будуть збиратися кінематографісти, режисери театру, письменники, філософи і навіть деякі політики.

Разом вони мають намір щодня під російським диппредставництвом нагадувати широким масам про долю Сенцова, передає "Факти".

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Акція у Франції називається «Нескінченний ланцюг голодуючих» і стартує з 14 вересня. Біля посольства Росії встановлено намет, куди кожен день зранку буде приходити хтось з відомих парижанам людей.

Першою протестуючої в наметі стане колишня міністр юстиції Крістіан Тобіра. О 9.00 15 вересня її змінить інша відома особистість, ім'я якої поки не розголошується. Про це повідомляє французьке видання Liberation.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він знаходиться в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі. 14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.