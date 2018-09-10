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Сенцов втратив надію на повернення до Києва і написав заповіт на творчість у разі смерті

22:32, 10 вересня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомила його сестра Наталія Каплан на сторінці в Facebook.

"Він написав заповіт на свою творчість в разі смерті, і це сильно лякає", - йдеться в повідомленні.

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Каплан також оприлюднила фрагмент листа від Олега Сенцова, у якому він повідомив, що не вірить у повернення в Україну. Попри це, він заявив, що не збирається здаватися й припиняти голодування.

"У те, що я скоро вийду й ми всі щасливо заживемо в Києві, я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (імовірно,з голодування - ред.). Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже у щасливий кінець усієї цієї історії", - йдеться в листі Сенцова.

Також український режисер повідомив, що у нього виникла гіпоксія - нестача кисню в органах, "в основному серці і мозку".

"Туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють. Кровоносна система взагалі не справляється з харчуванням киснем організму. Ось я який став просунутий в медицині!", - написав політв'язень.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

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Теги: #Росія#українські політв'язні#Олег Сенцов#Сенцов в Росії