"Народила трьох": у Росії розповіли про позашлюбних дітей Пугачової

За словами колишньої дружини Кузьміна, в 1987 році Пугачова народила від нього дівчинку, і віддала її в дитячий будинок.

Перша дружина російського співака Володимира Кузьміна Тетяна Артем'єва розповіла, що Алла Пугачова народила від нього трьох дітей.

Таку заяву вона зробила в ефірі одного з телеканалів РФ.

"У неї не одна вагітність була від Кузьміна, так, а три вагітності. Вона їх народила, як я. Всіх в Одеських будинках", - заявила екс-дружина Кузьміна.

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За словами Артем'євої, в 1987 році Пугачова народила від Кузьміна дівчинку, і віддала її в дитячий будинок.

"Була розмова, так, мені розповідали, що десь біля Чорного моря в якомусь дитячому будинку виховується її дівчинка, що вона була хвора на дизентерію...Мені розповідав мій знайомий, що його пацієнтка сповивала дівчинку - сказали, що це донька Кузьміної і Пугачової. Дитячий будинок був десь в Криму", - розповіла Артем'єва.

За її словами, Кузьмін завжди був бабієм, і постійно їй брехав.

"Він зрадником був завжди. Він був бабієм. Алла Пугачова ніким для мене не стала. Вона стала порожнім місцем. Я її поважала за творчість", - зазначила перша дружина співака.

Як повідомляв УНІАН, діти російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна мають цілий штат прислуги і ходять в елітний дитячий садок.