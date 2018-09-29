"Народила трьох": у Росії розповіли про позашлюбних дітей Пугачової
Перша дружина російського співака Володимира Кузьміна Тетяна Артем'єва розповіла, що Алла Пугачова народила від нього трьох дітей.
Таку заяву вона зробила в ефірі одного з телеканалів РФ.
"У неї не одна вагітність була від Кузьміна, так, а три вагітності. Вона їх народила, як я. Всіх в Одеських будинках", - заявила екс-дружина Кузьміна.
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За словами Артем'євої, в 1987 році Пугачова народила від Кузьміна дівчинку, і віддала її в дитячий будинок.
"Була розмова, так, мені розповідали, що десь біля Чорного моря в якомусь дитячому будинку виховується її дівчинка, що вона була хвора на дизентерію...Мені розповідав мій знайомий, що його пацієнтка сповивала дівчинку - сказали, що це донька Кузьміної і Пугачової. Дитячий будинок був десь в Криму", - розповіла Артем'єва.
За її словами, Кузьмін завжди був бабієм, і постійно їй брехав.
"Він зрадником був завжди. Він був бабієм. Алла Пугачова ніким для мене не стала. Вона стала порожнім місцем. Я її поважала за творчість", - зазначила перша дружина співака.
Як повідомляв УНІАН, діти російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна мають цілий штат прислуги і ходять в елітний дитячий садок.