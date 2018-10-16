Відома українська співачка йде зі сцени

За словами Приходько, вона стомилася слухати, що її пісні - не формат.

Українська співачка Анастасія Приходько повідомила про те, що йде зі сцени. Також артистка озвучила причину цього рішення.

Читайте такожСпівачка Приходько спародіювала українських політиків перед записом передвиборної реклами (відео)

Про це співачка написала у Facebook. "Я йду зі сцени! Стомилася слухати про те, що я не формат. Музикантові справжньому важко, коли у нього майже немає підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати самій собі теж не буду, на жаль, те, що продається у магазинах "все по 10", купують швидше!", - йдеться у повідомленні Приходько.

Раніше Анастасія Приходько, яка ледве не розлучилася з чоловіком, розповіла, що допомогло врятувати їхній шлюб.