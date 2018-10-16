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Відома українська співачка йде зі сцени

08:05, 16 жовтня 2018
Суспільство
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Співачка подякувала своїй команді за підтримку / фото УНІАН

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Про це співачка написала у Facebook. "Я йду зі сцени! Стомилася слухати про те, що я не формат. Музикантові справжньому важко, коли у нього майже немає підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати самій собі теж не буду, на жаль, те, що продається у магазинах "все по 10", купують швидше!", - йдеться у повідомленні Приходько.

Раніше Анастасія Приходько, яка ледве не розлучилася з чоловіком, розповіла, що допомогло врятувати їхній шлюб.

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Теги: #співачка#Приходько