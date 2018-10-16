Відомий український комік схуд й змінився до невпізнання (фото)

У коментарях пишуть, що гумориста тепер не упізнати.

Відомий український комік Сергій Сивохо помітно схуд, чим вразив шанувальників.

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На сторінці гумориста в Instagram з'явилася низка фото, на яких можна помітити зміни в його зовнішності. Сивохо помітно схуд.

Деякі дописники спершу навіть не упізнали коміка, а потім почали вихваляти його.

Ось такий, наприклад, вигляд мав Сивохо до схуднення:

Раніше українська модель, телеведуча, діджей і дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова схудла з 70 до 53 кілограмів.