Відомий український комік схуд й змінився до невпізнання (фото)
Відомий український комік Сергій Сивохо помітно схуд, чим вразив шанувальників.
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На сторінці гумориста в Instagram з'явилася низка фото, на яких можна помітити зміни в його зовнішності. Сивохо помітно схуд.
Деякі дописники спершу навіть не упізнали коміка, а потім почали вихваляти його.
Ось такий, наприклад, вигляд мав Сивохо до схуднення:
Скоро на радіо "П'ятниця"! Хто прийшов до Сивохо? Естрадний хор або симфонічний оркестр - хто кого заборе 26 листопада на концерті в "Україні"? Який розмір грудей повинен бути у поп-співачки? Як стати близьким другом Олега Винника?))) Саша "Полонений" Пономарьов прийшов до Сивохо на радіо "П'ятниця"!))) #Радио_Пятница #Кто_пришел_к_Си вохо
Раніше українська модель, телеведуча, діджей і дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова схудла з 70 до 53 кілограмів.