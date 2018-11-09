Відомий український співак став батьком у 58 років

Гришко поділився новиною про радісну подію в його житті.

58-річний народний артист України, оперний співак Володимир Гришко розповів, що напередодні 35-річного творчого ювілею він втретє став батьком.

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В артиста народився син, поділився він в ефірі одного з українських каналів.

"Так вийшло в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки був зворушений цією подією! Ми давно благали про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!", - заявив він.

Раніше 69-річний російський співак і композитор, один з наставників шоу "Голос" в РФ Олександр Градський став батьком четвертий раз.