Відомий український співак став батьком у 58 років
15:00, 09 листопада 2018Суспільство
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Гришко поділився новиною про радісну подію в його житті.
У Гришка народився син / Скріншот
58-річний народний артист України, оперний співак Володимир Гришко розповів, що напередодні 35-річного творчого ювілею він втретє став батьком.
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В артиста народився син, поділився він в ефірі одного з українських каналів.
"Так вийшло в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки був зворушений цією подією! Ми давно благали про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!", - заявив він.
Раніше 69-річний російський співак і композитор, один з наставників шоу "Голос" в РФ Олександр Градський став батьком четвертий раз.
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