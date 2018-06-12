”Венко” вважає підозри міністра Філіпчука прикрим непорозумінням

Як відомо, у квітні минулого року американська компанія «Венко» (Vanco) виграла тендер і отримала ліцензію на видобуток вуглеводнів у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. У жовтні відбулася церемонія підписанняугоди між Державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл Лімітед» (США) про розподіл видобутих ресурсів. Варто зазначити, що досвід передачі іноземній компанії 13 тис. кв. км акваторії в Чорному морі є унікальним.

Однак, минулого тижня міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук висловив занепокоєння, що «Венко», вигравши тендер, може вийти на повторний ринок, щоб перепродати проект.

УНІАН звернувся до віце-президента компанії «Венко Прикерченська Лтд» Наталії Гребенюк з проханням прокоментувати підозри міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.

Віце-президент відзначила, що «Венко Прикерченська Лтд», а також її материнська компанія «Венко Енерджі» не веде і не планує вести переговори з будь-якою компанією щодо продажу проекту повністю або частково. Більш того, згідно чинного законодавства України, навіть якщо б якийсь інвестор-учасник угоди про розподіл продукції і планував продати або в інший спосіб переуступити свої права та обов’язки за угодою, він не зможе зробити це без письмової згоди українського уряду.

Далі представник «Венко Прикерченська Лтд» навела положення угоди про розподіл вуглеводнів, стороною якої є Кабінет Міністрів, і про існування яких не може не знати керівник Мінприроди, що вже на першому трирічному етапі пошукових робіт «Венко Прикерченська Лтд» має здійснити комплекс геофізичних робіт, зокрема виконати тримірне сейсмічне дослідження на площі не менше 3 тис. кв. км, а також пробурити дві глибоководні свердловини, кошторис яких в поточних цінах становитиме не менше 250-300 млн. дол. США. "Може, для когось із українських чиновників це невеликі гроші, проте це більше, ніж трирічний кошторис видатків державного бюджету на весь комплекс геологорозвідувальних робіт в Україні", - сказала Наталія Гребенюк.

"При цьому необхідно уточнити, що 88 млн. дол. - це не загальний бюджет «Венко Прикерченська Лтд» на розробку Прикерченської ділянки, а лише видатки на 2008 р. І лише після виконання запланованих на поточний рік тримірних сейсмічних досліджень, їх процесінгу та інтерпретації згідно із загальновизнаними стандартами пошукових робіт мають бути визначені оптимальні точки буріння на ліцензійній ділянці і «Венко» здійснить проектування пошукових свердловин та їх буріння. Слід підкреслити, що «Венко Прикерченська Лтд» вже протягом 2008 року виконає в півтора рази більший обсяг сейсмічних робіт, ніж передбачено положеннями угоди на 2008-2010 рр. – а саме 4,5 тис. кв. км сейсміки. Загальний же обсяг інвестицій «Венко Прикерченська лтд», прямо визначених угодою про розподіл вуглеводнів за тридцятирічний період робіт на ділянці, має скласти більше 15 млрд. дол.", - пояснила віце-президент.

Н. Гребенюк сприйняла як прикре непорозуміння заяву керівника Мінприроди про те, що Прикерченський шельф віддали «посередницькій якійсь компанії»: "Розгорнута інформація щодо світового досвіду компанії «Венко» з пошуку вуглеводнів на глибоководному шельфі в різних регіонах світу, зокрема Мексиканській затоці та Африці, була подана в офіційній заявці компанії, на підставі якої Кабінет Міністрів України визначив «Венко Прикерченська Лтд» переможцем конкурсу. Необхідно зазначити, що Законом «Про угоди про розподіл продукції» сформульовані дуже жорсткі кваліфікаційні критерії до потенційних інвесторів. Ці вимоги були конкретизовані і розширені у конкурсній документації при проведенні тендеру на право участі в розробці Прикерченської ділянки. Тому посередницьку структуру просто б не допустили до участі у конкурсі, в якому брали участь зокрема, «Шелл» та «ЕкссонМобіл»".

Віце-президент зазначила, що «Венко Прикерченська Лтд» буде ще тісніше співпрацювати із Мінприроди та іншими державними органами з метою повного та неухильного виконання обома сторонами зобов’язань за угодою про розподіл вуглеводнів на Прикерченському шельфі.

Анатолій Веселовський