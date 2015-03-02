Підозрюваних у скоєнні лютневого теракту в Харкові заарештували на 2 місяці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 28 лютого Київський районний суд Харкова для трьох підозрюваних у скоєнні теракту обрав міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого загинули четверо осіб. Ще близько 10 були травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

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27 лютого голова СБУ Валентин Наливайченко на брифінгу в Києві повідомив, що співробітники СБУ затримали трьох безпосередніх організаторів і виконавців вибуху в Харкові 22 лютого. Серед затриманих громадян України - двоє братів. Усі троє входили до складу так званого угруповання “Харківських партизан”, і їхня діяльність координувалась безпосередньо з міста Бєлгород Російської Федерації двома громадянами, які ще не затримані. За словами Наливайченка, всі троє затриманих були активістами “Оплоту”, крім того, один з них – колишній працівник спецпідрозділу “Беркут” і брав участь у діях проти активістів Євромайдану. Під час обшуків у вказаних осіб було вилучено 2,8 кг пластиду, 6 гранат Ф-1, детонатори, інша зброя.