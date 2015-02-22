У Харкові під час маршу єдності стався вибух, є жертви (фото, відео)

«Коли активісти вибудувались колоною, щоб іти в напрямку площі Свободи, стався потужний вибух. Хода встигла відійти буквально на 100 метрів. На цей момент відомо про двох загиблих», – каже журналістка.

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Серед постраждалих – активісти, міліціонери, пише Громадське.

На місці вже працюють медики.

Перехожих просять не створювати натовп на місці вибуху.