У Харкові під час маршу єдності стався вибух, є жертви (фото, відео)
13:44, 22 лютого 2015Політика
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У Харкові під час маршу єдності стався вибух біля місцевого Палацу Спорту. Про це з місця події повідомляють журналісти IT-Sector.
Фото: Сегодня
«Коли активісти вибудувались колоною, щоб іти в напрямку площі Свободи, стався потужний вибух. Хода встигла відійти буквально на 100 метрів. На цей момент відомо про двох загиблих», – каже журналістка.
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Серед постраждалих – активісти, міліціонери, пише Громадське.
На місці вже працюють медики.
Перехожих просять не створювати натовп на місці вибуху.
Attentat à Kharkiv : 2 morts et 10 blessés (bilan à confirmer). Photos via @tombreadleypic.twitter.com/WL3Xi3BlQd
— Paul Gypteau (@paulgypteau) February 22, 2015
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