У Харкові під час маршу єдності стався вибух, є жертви (фото, відео)

13:44, 22 лютого 2015
Політика
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У Харкові під час маршу єдності стався вибух біля місцевого Палацу Спорту. Про це з місця події повідомляють журналісти IT-Sector.

Фото: Сегодня

«Коли активісти вибудувались колоною, щоб іти в напрямку площі Свободи, стався потужний вибух. Хода  встигла відійти буквально на 100 метрів. На цей момент відомо про двох загиблих», – каже журналістка.

Допис by Виктория Петрухина.

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Серед постраждалих – активісти, міліціонери, пише Громадське.

На місці вже працюють медики.

Перехожих просять не створювати натовп на місці вибуху.

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